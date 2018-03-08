McDonald's уперше в історії змінив логотип на честь 8 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's уперше в історії змінила логотип на честь Міжнародного жіночого дня. Компанія перевернула букву "M", щоб вийшла "W" (women "жінки"), передає УНН з посиланням на CNN.
У середу, 7 березня, логотип перевернули тільки в одному ресторані в Каліфорнії. У четвер "W" замість "M" з'явиться на сайті мережі і в мобільних додатках.
Крім того, ще у ста закладах персонал носитиме головні убори й уніформу з перевернутим логотипом.
За словами члена керівництва McDonald's Уенді Льюїс, таке рішення прийнято "на честь незвичайних досягнень жінок у всьому світі".
У повідомленні зазначили, що шість з десяти менеджерів американських ресторанів McDonald's - жінки.
Нагадаємо, сьогодні у світі святкують Міжнародний жіночий день.