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McDonald's уперше в історії змінив логотип на честь 8 березня

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's уперше в історії змінила логотип на честь Міжнародного жіночого дня. Компанія перевернула букву "M", щоб вийшла "W" (women "жінки"), передає УНН з посиланням на CNN.

У середу, 7 березня, логотип перевернули тільки в одному ресторані в Каліфорнії. У четвер "W" замість "M" з'явиться на сайті мережі і в мобільних додатках.

Крім того, ще у ста закладах персонал носитиме головні убори й уніформу з перевернутим логотипом. 

За словами члена керівництва McDonald's Уенді Льюїс, таке рішення прийнято "на честь незвичайних досягнень жінок у всьому світі".

У повідомленні зазначили, що шість з десяти менеджерів американських ресторанів McDonald's - жінки.

Нагадаємо, сьогодні у світі святкують Міжнародний жіночий день.

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