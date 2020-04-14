Почти 70% украинцев считает карантин эффективным

“Почти 70% считают введен карантин эффективным, четверть — дают противоположные оценки”, — сказано в сообщении.

Кроме того, 17% опрошенных считают введены властями меры по борьбе с коронавирусом мягкими.

“61% опрошенных считают введены властями меры по борьбе с коронавирусом оптимальными. 17% утверждают, что они слишком мягкими. 15% убеждены, что меры слишком жесткими. За последние две недели уменьшилось количество тех, кто считает меры слишком мягкими (с 28 до 17%), в то же время возросло количество тех, кто считает их слишком жесткими (с 7 до 15%)”, — добавляется в сообщении.

Отмечается, что во время карантина 42% опрошенных выходят из дома один раз в несколько дней.

“Несмотря на карантин, 19% опрошенных отметили, что выходят из дома несколько раз в день, 29% — один раз в день. В то же время 42% заявили, что выходят только раз в несколько дней, 10% — вообще пытаются не выходить. За последние две недели показатели не изменились. Чаще о высоком уровне ограничений выхода из дома отмечали женщины, старшие и самые бедные опрошенные”, — отмечается в сообщении.

Справка: Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 10-12 апреля 2020 года.

Напомним, во время карантина 47% респондентов начали реже гулять, а 49% стали чаще следить за новостями.