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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Почти 70 000 киевлян стоят в очереди на квартиры

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КИЕВ. 13 марта. УНН. В квартирной очереди в Киеве находится более 69 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко, пишет УНН.

"Сейчас в квартирной очереди в Киеве около 69 тыс. 500 человек. Очередь практически не продвигается. Это связано с тем, что механизм выделения квартир регламентируется Жилищным кодексом 1983 года. Ранее до 2011 года строительные компании передавали часть квартир городу для обеспечения очередников. Но после 2011 года в соответствии с законом о регулировании градостроительной деятельности это требование отменили и оставили только паевой взнос", - сказал Спасибко.

Сейчас город получает жилье в наследство, освобожденное от службы и покупает за бюджетные средства. В 2017 году было куплено имущественные права на 110 квартир.

Как сообщал УНН, в Украине сохраняется высокая потребность в жилье. По мнению президента ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, потребность рынка недвижимости только Киева составляет 30 млн квадратных метров жилья. Ежегодно столица способна поглощать не менее 2 млн квадратных метров жилья.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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