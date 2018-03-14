Почти 70 000 киевлян стоят в очереди на квартиры
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В квартирной очереди в Киеве находится более 69 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко, пишет УНН.
"Сейчас в квартирной очереди в Киеве около 69 тыс. 500 человек. Очередь практически не продвигается. Это связано с тем, что механизм выделения квартир регламентируется Жилищным кодексом 1983 года. Ранее до 2011 года строительные компании передавали часть квартир городу для обеспечения очередников. Но после 2011 года в соответствии с законом о регулировании градостроительной деятельности это требование отменили и оставили только паевой взнос", - сказал Спасибко.
Сейчас город получает жилье в наследство, освобожденное от службы и покупает за бюджетные средства. В 2017 году было куплено имущественные права на 110 квартир.
Как сообщал УНН, в Украине сохраняется высокая потребность в жилье. По мнению президента ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, потребность рынка недвижимости только Киева составляет 30 млн квадратных метров жилья. Ежегодно столица способна поглощать не менее 2 млн квадратных метров жилья.