Майже 70 тисяч киян стоять у черзі на квартири
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У квартирній черзі в Києві перебуває понад 69 тис. чоловік. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Спасибко, пише УНН.
“Зараз у квартирній черзі в Києві близько 69 тис. 500 осіб. Черга практично не просувається. Це пов’язано з тим, що механізм виділення квартир регламентується Житловим кодексом 1983 року. Раніше до 2011 року будівельні компанії передавали частину квартир місту для забезпечення черговиків. Але після 2011 року відповідно до закону про регулювання містобудівної діяльності цю вимогу скасували і залишили тільки пайовий внесок”, — сказав Спасибко.
Зараз місто отримує житло у спадок, звільнене від служби і купує за бюджетні кошти. У 2017 році було куплено майнові права на 110 квартир.
Як повідомляв УНН, в Україні зберігається висока потреба у житлі. На думку президента ПрАТ “Холдингова компанія “Київміськбуд” Ігоря Кушніра, потреба ринку нерухомості тільки Києва становить 30 млн квадратних метрів житла. Щорічно столиця здатна поглинати не менше 2 млн квадратних метрів житла.