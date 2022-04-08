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Почти 60% украинцев вернулись к работе – опрос

Киев • УНН

 • 83181 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Украине среди тех, кто имел работу до войны, продолжили работать 58%, в марте таких было 46%. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" проведенного 6 апреля, информирует УНН.

Почти 60% украинцев вернулись к работе – опрос

Цитата

"К своей работе начинают возвращаться все больше людей. Сейчас среди тех, кто имел работу до войны, продолжают работать 58% (в марте таких было 46%). В целом 29% работают в обычном режиме, 26% - частично или удаленно, 3% начали работать на новой работе. 41% потеряли работу на время войны (в марте было 53%)", - говорится в результате опроса.

Детали 

Как сообщили, больше всего тех, кто сейчас работает, - в западных областях, тогда как только треть жителей востока имеют работу, а остальные две трети - потеряли работу.

Кроме того, сообщается, что около 80% респондентов тем или иным способом, принимают участие в защите страны.

"45% респондентов помогают защите страны финансово (в марте 2022 - 39%). Волонтерством и помощью людям/военным занимаются 35%, участвуют в информационном сопротивлении - 18%, работают в критической инфраструктуре - 13%, принимают участие в теробороні - 3%, или военные - 3%. Четверть не имеют возможности помогать", - отмечается в результате опроса.

Добавим 

Опрос провели 6 апреля. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Всего опросили: 1200 респондентов.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Дополнение 

В Украине начали принимать заявки от бизнеса, который берет на работу внутренне перемещенных лиц. В рамках программы будут выплачивать по 6,5 тысяч гривен за каждого нового работника.

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