Майже 60% українців повернулися до роботи – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. В Україні серед тих, хто мав роботу до війни, продовжили працювати 58%, у березні таких було 46%. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" проведеного 6 квітня, інформує УНН.
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"До своєї роботи починають повертатись все більше людей. Наразі серед тих, хто мав роботу до війни, продовжують працювати 58% (у березні таких було 46%). В цілому 29% працюють у звичайному режимі, 26% - частково або віддалено, 3% - почали працювати на новій роботі. 41% втратили роботу на час війни (у березні було 53%)", - йдеться в результаті опитування.
Деталі
Як повідомили, найбільше тих, хто зараз працює, – у західних областях, тоді як лише третина мешканців сході мають роботу, а інші дві третини – втратили роботу.
Окрім того, повідомляється, що близько 80% респондентів тим, чи іншим способом, беруть участь у захисті країни.
"45% респондентів допомагають захисту країни фінансово (у березні 2022 – 39%). Волонтерством та допомогою людям/військовим займаються 35%, беруть участь у інформаційному спротиві – 18%, працюють в критичній інфраструктурі – 13%, беруть участь в теробороні – 3%, або які військові – 3%. Чверть не мають змоги допомагати", - зазначається в результаті опитування.
Додамо
Опитування провели 6 квітня. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
Усього опитали: 1200 респондентів.
Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.
Доповнення
В Україні почали приймати заявки від бізнесу, який бере на роботу внутрішньо переміщених осіб. В межах програми будуть виплачувати по 6,5 тисяч гривень за кожного нового працівника.