Почти 40% украинцев допускают возможность Майдана-3 в 2017-м году – опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Почти 40% населения допускают в следующем году возможность Майдана-3. Об этом говорится в результатах социологического исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, проведенного совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает УНН.
"Если митинги и демонстрации состоятся, 20% населения готовы принять в них участие (4% — обязательно и еще 16% — скорее всего). Не готовы к участию в протестах 62%. В то же время 38% населения предполагают возможность в следующем году нового Майдана-3", — говорится в результатах исследования.
Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет.
Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Как сообщал УНН, почти 40% украинцев признали выборы в США главным событием года в мире.