Почти 10 тысяч украинцев захотели перенести мобильные номера
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Более 3 тысяч украинцев уже воспользовалась услугой по изменению оператора с сохранением мобильного номера, всего поступило почти 10 тысяч заявок на перенос номера. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Украинского государственного центра радиочастот.
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"По состоянию на 9:00 24 мая перенесено 3091 телефонных номеров", - сообщили в центре радиочастот.
Всего, по данным ведомства, поступило 9946 заявок на перенос номеров, зарегистрированных в Централизованной базе данных УГЦР.
Как сообщал УНН, в Украине ввели новую услугу с 1 мая, по которой абоненты смогут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.