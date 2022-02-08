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Маврикий предъявил претензии Великобритании относительно островов в Индийском океане

Маврикий предъявил претензии Великобритании относительно островов в Индийском океане

Киев • УНН

 • 27423 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Делегация Маврикия должна отправиться во вторник на острова Чагос, чтобы отстаивать претензии страны на стратегически важный архипелаг в Индийском океане, на который претендует Великобритания и где находится американская военная база. Об этом УНН пишет со ссылкой на Associated Press.

Детали

Премьер-министр Маврикия Правинд Джагнаут впервые совершил визит на острова без разрешения Соединенного Королевства, добавив, что это "конкретный шаг в осуществлении суверенитета и суверенных прав в отношении архипелага Чагос".

В своем заявлении Джагнаут напомнил о решении Международного суда и сказал, что "управление архипелагом Чагос Соединенным Королевством, что длится, является противоправным деянием".

Однако Джагнаут неоднократно заявлял, что "свержение британской администрации не повлияет на американскую военную базу" в Диего-Гарсии, которую, по его словам, Маврикий намерен сохранить.

В 1966 году Великобритания заключила соглашение, позволяющее США использовать Диего-Гарсию с целью обороны. Соединенные Штаты содержат там базу для самолетов и кораблей и поддержали Великобританию в судебном споре с Маврикием.

Великобритания выселила около 2000 людей с архипелага Чагос в 1960-х и 1970-х годах, чтобы американские военные могли построить свою базу. Многие переселились в Королевство и боролись там в судах за возвращение на острова.

Контекст

В 2019 году Международный уголовный суд решением, в котором говорилось о том, что Великобритания незаконно разделила Маврикий, архипелаг, главный остров которого находится примерно в 2000 километров от юго-восточного побережья Африки. Острова Чагос были частью Маврикия, пока Великобритания не отделила их за несколько лет до того, как Маврикий стал независимым от британского колониального правления в 1968 году.

Через два месяца Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой потребовала, чтобы Великобритания прекратила свое "колониальное управление" островами Чагос, включая американскую военную базу на острове Диего-Гарсия, и вернула их Маврикию. Даже Папа Франциск высказал свое мнение, заявив, что Великобритания должна подчиняться резолюции ООН.

Однако пока что Великобритания, которая называет архипелаг "британской территорией в Индийском океане", отказывается выполнять необязательные решения. Там утверждают, что архипелаг Чагос находится под его суверенитетом с 1814 года, и что его дальнейшее присутствие там имеет стратегическое значение.

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