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Шахед-136

Маврикій висунув претензії Великій Британії щодо островів в Індійському океані

Маврикій висунув претензії Великій Британії щодо островів в Індійському океані

Київ • УНН

 • 27424 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Делегація Маврикія має вирушити у вівторок на острови Чагос, щоб відстоювати претензії країни на стратегічно важливий архіпелаг в Індійському океані, на який також претендує Велика Британія та де знаходиться американська військова база. Про це УНН пише з посиланням на Associated Press.

Деталі

Прем'єр-міністр Маврикія Правінд Джагнаут вперше здійснив візит на острови без дозволу Сполученого Королівства, додавши, що це "конкретний крок у здійсненні суверенітету та суверенних прав щодо архіпелагу Чагос".

У своїй заяві Джагнаут нагадав про рішення Міжнародного суду і сказав, що "керування архіпелагом Чагос Сполученим Королівством, що триває, є протиправним діянням".

Однак Джагнаут неодноразово заявляв, що "повалення британської адміністрації не вплине на американську військову базу" в Дієго-Гарсії, яку, за його словами, Маврикій має намір зберегти.

У 1966 році Велика Британія уклала угоду, що дозволяє США використовувати Дієго-Гарсію з метою оборони. Сполучені Штати містять там базу для літаків та кораблів та підтримали Велику Британію в судовій суперечці з Маврикієм.

Велика Британія виселила близько 2000 людей із архіпелагу Чагос у 1960-х та 1970-х роках, щоб американські військові могли побудувати свою базу. Багато хто переселився до Королівства і боровся там у судах за повернення на острови.

Контекст

У 2019 році Міжнародний кримінальний суд рішенням, в якому йшлося про те, що Велика Британія незаконно розділила Маврикій, архіпелаг, головний острів якого знаходиться приблизно за 2000 кілометрів від південно-східного узбережжя Африки. Острови Чагос були частиною Маврикія, доки Велика Британія не відокремила їх за кілька років до того, як Маврикій став незалежним від британського колоніального правління у 1968 році.

Через два місяці Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій зажадала, щоб Велика Британія припинила своє "колоніальне управління" островами Чагос, включаючи американську військову базу на острові Дієго-Гарсія, і повернула їх Маврикію. Навіть Папа Франциск висловив свою думку, заявивши, що Велика Британія має підпорядковуватися резолюції ООН.

Однак поки що Велика Британія, яка називає архіпелаг "британською територією в Індійському океані", відмовляється виконувати необов'язкові рішення. Там стверджують, що архіпелаг Чагос знаходиться під його суверенітетом з 1814 року, і що його подальша присутність там має стратегічне значення.

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