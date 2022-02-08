Маврикій висунув претензії Великій Британії щодо островів в Індійському океані

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Делегація Маврикія має вирушити у вівторок на острови Чагос, щоб відстоювати претензії країни на стратегічно важливий архіпелаг в Індійському океані, на який також претендує Велика Британія та де знаходиться американська військова база. Про це УНН пише з посиланням на Associated Press.