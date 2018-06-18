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Матиос о будущем Украины: надоевшие политики не способны ничего производить

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Будущее Украины не определено. Сколько бы украинские политики не употребляли термин "новый" и "реформы" - они уже не способны продуцировать разумные сути и смыслы. Об этом в своем блоге на УНН пишет заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Главный военный прокурор размышляет над дальнейшей судьбой государства, пережившего в последние десятилетия разительно отличающиеся по наполнению этапы.

"После таких поразительно различных 80-х - 90-х - конца и начала 2000-х - на горизонте уже виднеются мои жизненные 50. Спрашиваю себя - а что в перспективе? Разорванная страна, которая даже с извне навязанными кейсами никак не найдет возможностей на свое твердое Государство? Хаос под названием реформы в мирных якобы городах выстрелами и взрывами ежедневно терзает страхом чуть ли не каждую человеческую жизнь? Что дальше? А дальше - моего и нашего государства призрачное будущее в примитиве броуновского движения надоевших до оскомины политиков, не в состоянии производить разумные сути и смыслы жизни, сколько бы они не употребляли слова "новый" и "реформы". Перефразирую вечное - "Знания приумножают печали, глубокие знания - их глубину". Социальные лифты (как в домах под обслуживанием ЖРЕПовскими швондерами) - недееспособные и реально засраны: неискренностью, злостью, скепсисом и пренебрежением к абсолютно всем государственным институтам", - пишет Матиос.

Главный военный прокурор подчеркивает свою осведомленность в украинских реалиях и задает почти риторический вопрос - где ему искать сути и смыслы?

"Может, вы знаете? Я знаю.... Но это кому-то нужно?! Нередко жестокая и жесткая правда, озвучиваемая мной, доводит до ярости и тех, кто понимает, и тех, кто живет по принципу "чтобы не хуже". И вот я спрашиваю: мы, мы, сущие именно в такой Украине, какая она есть теперь, готовы слушать и слышать правду? Или только "какнибудьбудет" будем ждать на преференции от тех, кто раз за разом десятки лет врет нам и врет? И врет лишь потому, что мы наиболее "при памяти" и восприимчевы ко лжи, а не к правде под своими именами", - резюмирует Матиос.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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