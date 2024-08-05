Массовый мор рыбы зафиксирован в реке Студенок в Харьковской области, начато следствие, сообщила в понедельник Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

"Сегодня в медиа стала распространяться информация о массовом море рыбы в реке Студенок в селе Хролы Харьковского района", - указали в прокуратуре.

Как указано, внесены сведения в ЕРДР по факту нарушения правил охраны вод, что привело к загрязнению поверхностных вод и создало опасность для окружающей среды (ч. 1 ст. 242 УК Украины).

Сообщается, что во время осмотра места происшествия совместно со следователями полиции и представителями контролирующих органов, а именно специалистами экологической инспекции отобраны пробы воды для проведения соответствующих исследований.

"Изъятая во время осмотра рыба направлена в лабораторию для проведения инструментально-лабораторных исследований причин гибели. После этого будут назначены соответствующие судебные экспертизы", - говорится в сообщении.

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