По меньшей мере 15 человек погибли и 37 получили ранения в результате массированного российского ракетного удара по Киеву, включая атаку на роддом.
В результате массированного ракетного удара России по Киеву погибли уже по меньшей мере 15 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали
Количество погибших в результате вражеской атаки по Киеву возросло до 15. Также по состоянию на 14:00 известно о 37 пострадавших
Напомним
Во время повторной атаки на столицу под ударом армии рф впинився роддом. В настоящее время известно о четырех погибших и трех травмированных из-за повторного удара по Киеву.
По основным пострадавшим объектам в столице россияне нанесли удары ракетами типа Х-101 - Рувин8 июля 2024, 11:15 • 56767 просмотров