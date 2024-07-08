В результате массированного ракетного удара России по Киеву погибли уже по меньшей мере 15 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Количество погибших в результате вражеской атаки по Киеву возросло до 15. Также по состоянию на 14:00 известно о 37 пострадавших - говорится в заявлении ОГПУ.

Напомним

Во время повторной атаки на столицу под ударом армии рф впинився роддом. В настоящее время известно о четырех погибших и трех травмированных из-за повторного удара по Киеву.

По основным пострадавшим объектам в столице россияне нанесли удары ракетами типа Х-101 - Рувин