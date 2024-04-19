Массированная атака рф на Днепропетровщину: в больнице умер еще один ребенок - Офис Генпрокурора

В Днепропетровской области количество погибших в результате атаки рф возросло до девяти - в больнице умерла раненая девушка, сообщила в пятницу пресс-служба Офиса Генпрокурора, пишет УНН.

"В больнице умер ребенок, который получил тяжелые ранения во время массированной вражеской атаки на Днепропетровщину сегодня. Сейчас число погибших возросло до 9, среди них трое детей", - говорится в сообщении ОГП.

Дополнение

Ранее сообщалось о 8 погибших и 29 раненых на Днепропетровщине. Нанесен значительный ущерб жилым домам в нескольких городах.