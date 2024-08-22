Масштабный пожар в порту "Кавказ": перед взрывом на пароме было 30 цистерн с горючим

На пароме в Краснодарском крае, который взорвался якобы в результате атаки ВСУ, находилось 30 цистерн с горючим. Об этом заявили местные власти в рф, передает УНН.

Детали

Как сообщили российские СМИ в момент взрыва на пароме находились по меньшей мере пять человек. На данный момент их судьба неизвестна.

Тем временем глава темрюкского района Кубани Федор Бабенков заявил, что на пароме в момент взрыва находилось 30 цистерн с горючим.

На месте работает 12 пожарных расчетов, 3 бригады РСМД, спасатели АСД Темрюкского района, спасатели "Кубань СПАС". На пароме было 30 цистерн с топливом. Информация о количестве членов экипажа парома, которые могли погибнуть или пострадать, уточняется - резюмировал Бабенков.

Дополнение

Тем временем сами россияне активно распространяют в соцсетях видео с пожаром в порту "Кавказ".

Напомним,

Российские власти признали, что взрывы в Краснодарском крае - следствие атаки ВСУ. Повреждены цистерны с горючим в порту "Кавказ", возможно пострадал паром "Конро Трейдер".