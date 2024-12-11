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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Масштабные обстрелы на Харьковщине: за сутки 19 пострадавших

Масштабные обстрелы на Харьковщине: за сутки 19 пострадавших

Киев  •  УНН

 • 3999 просмотра

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19 мирных жителей пострадали в результате российских обстрелов в Харьковской области за сутки. Повреждены более 20 зданий в населенных пунктах Ивашки, Западное и Златополь.

В Харьковской области за прошедшие сутки, 10 декабря в результате российских обстрелов пострадали 19 человек, сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН

В частности, россияне обстреляли FPV-дронами поселок Ивашки. В результате удара пострадала 59-летняя женщина. Уничтожен один частный дом, повреждены два частных дома, хозяйственные постройки. 

Также из-за обстрела села Западное пострадал 63-летний мужчина.

В городе Златополь в результате ракетных ударов повреждены 16 жилых домов, административное здание, 4 хозяйственных сооружения и 2 автомобиля. Пострадали 17 человек.

Напомним 

10 декабря  российская армия  нанесла ракетный удар по городу Златополь Харьковской области. Зафиксировано попадание возле банка.  повторный обстрел повредил административное здание.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
kharkivХарьков