Масштабные обстрелы на Харьковщине: за сутки 19 пострадавших
Киев • УНН
19 мирных жителей пострадали в результате российских обстрелов в Харьковской области за сутки. Повреждены более 20 зданий в населенных пунктах Ивашки, Западное и Златополь.
В Харьковской области за прошедшие сутки, 10 декабря в результате российских обстрелов пострадали 19 человек, сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
В частности, россияне обстреляли FPV-дронами поселок Ивашки. В результате удара пострадала 59-летняя женщина. Уничтожен один частный дом, повреждены два частных дома, хозяйственные постройки.
Также из-за обстрела села Западное пострадал 63-летний мужчина.
В городе Златополь в результате ракетных ударов повреждены 16 жилых домов, административное здание, 4 хозяйственных сооружения и 2 автомобиля. Пострадали 17 человек.
Напомним
10 декабря российская армия нанесла ракетный удар по городу Златополь Харьковской области. Зафиксировано попадание возле банка. повторный обстрел повредил административное здание.