Масштабные наводнения в Казахстане: более 113 тыс. человек эвакуированы, в 8 регионах объявлено чрезвычайное положение

В Казахстане продолжаются паводки, в восьми регионах действует режим ЧС местного масштаба. Уже эвакуированы более 113 тысяч человек. Аким Уральска призывает жителей города эвакуироваться. Для борьбы с паводком по железной дороге перебрасывают технику. Причиной такого рекордного паводка называют в том числе большое количество снега. Об этом пишут местные СМИ, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в регионах Казахстана с начала паводка эвакуированы более 113,6 тысячи человек. В прошлый понедельник утром сообщалось о 111 тыс. 194 эвакуированных.

"Всего с начала паводка спасены и эвакуированы 113 тыс. 693 человека, из них 39 тыс. 922 ребенка. К этому времени вернулись в свои дома 13 тыс. 543 человека, в эвакуационных пунктах находятся 7 тыс. 14 человек, из них 3 тыс. 144 ребенка", - заявили в МЧС страны.

Самая сложная ситуация на западе и севере Казахстана. Аким Уральска Миржан Сатканов предупредил, что в ближайшие 2-3 дня в город придет вода из ириклинского водохранилища в россии, и призвал выезжать как можно быстрее.

В Петропавловске - пик паводка. В самом городе затопило основные трассы. В регион прилетел Президент страны. Там он осмотрел Петропавловский гидроузел.

Технику для борьбы с паводками круглосуточно перебрасывают по железной дороге в пострадавшие регионы. Со станций Алматы, Караганды, Мангистау, Туркестан, Кызылорда, Шымкент, Костанай в пострадавшие от паводков регионы круглосуточно железнодорожники переправляют бульдозеры, тракторы, самосвалы, КамАЗы, погрузчики, манипуляторы и краны.

По словам главного научного сотрудника лаборатории природных опасностей Института географии и водной безопасности Николая Попова, на силу паводка влияет, в частности, и количество выпавшего снега. В этом году снега, особенно в северных частях Казахстана, выше нормы в несколько раз.

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