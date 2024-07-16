В Киеве в очередной раз из-за непогоды затопило дороги в некоторых районах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-каналы.

На дорогах в некоторых районах столицы образовались пробки из-за затопления проезжей части. Также есть случаи падения деревьев из-за сильного ветра.

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Укргидрометцентр предупреждал о том, что в Киеве ожидается гроза.

Киевавтодор сообщал Суспільному, что сверхурочное количество осадков, залповые ливни и интенсивная застройка столицы - основные причины подтоплений городских улиц.

В июне в Киеве на улице Пражская, что в Днепровском районе, произошла авария на водопроводе, тогда затопило улицу.