На лівому березі у Києві через аварію на водопроводі затопило вулицю
Київ • УНН
На вулиці Празькій в Києві була пошкоджена водопровідна мережа, і аварійно-ремонтна бригада "Київводоканалу" оглядає це місце, а влада обіцяє окремо проінформувати жителів, якщо водопостачання буде тимчасово припинено.
У Києві на вулиці Празька, що у Дніпровському районі, сталася аварія на водопроводі, затопило вулицю, повідомили у КМДА у понеділок, пише УНН.
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"На вулиці Празькій сталося пошкодження водопровідної мережі з витоком води назовні", - повідомили у КМДА у соцмережах.
Ділянку, як вказано, обстежує аварійно-ремонтна бригада "Київводоканалу".
У разі тимчасового припинення водопостачання влада обіцяє повідомити окремо.
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