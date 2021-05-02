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Марш защитников: в Одессе вспомнили события 2 мая

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Патриотический марш, посвященный событиям 2 мая, состоялся в Одессе. Организаторами акции выступили Национальный Корпус, Движение ветеранов Украины и другие ветеранские и патриотические организации. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Колонна численностью почти две тысячи человек прошла от Соборной площади к памятнику Шевченко, где состоялся митинг. На улице Дерибасовской участники шествия возложили цветы к мемориальной доске в честь Игоря Иванова и Андрея Бирюкова, которых 2 мая 2014 года в центре города расстреляли боевики.

“2 мая — это не украинская Катынь. Это попытка России кроваво захватить украинскую Одессу. 2 мая для меня лично — лакмусовая бумажка гражданина. Для врагов 2 мая — это траур. Но траур не по тем, кто погиб, а за тем, что Одесса не превратилась в Донецк и Луганск. Для каждого украинца 2 мая — это победа. Сложная и, безусловно, с жертвами. И, безусловно, жертвам никто не радуется. Но бывает победа без цены? Такой победы не бывает”, — сказал лидер Национального корпуса Андрей Белецкий.

Участники марша задекларировали готовность к защите Одессы, и отметили, что угроза реванша пророссийских сил ежедневно собирает большое количество патриотически настроенных граждан.

“2 мая 2014 года — это знаковый день для всей Украины. День, когда кремлевские планы были уничтожены, а украинская община получила победу... Одесса и сегодня — это сплоченные патриотические силы, которые готовы дать отпор врагу ради мирного украинского города”, — отметил во время своего выступления руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин.

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