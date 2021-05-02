Марш захисників: в Одесі згадали події 2 травня

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Патріотичний марш, присвячений подіям 2 травня, відбувся у Одесі. Організаторами акції виступили Національний Корпус, Рух ветеранів України та інші ветеранські та патріотичні організації. Про це повідомляє пресслужба партії.

Колона чисельністю майже дві тисячі осіб пройшла від Соборної площі до пам’ятника Шевченку, де відбувся мітинг. На вулиці Дерибасівській учасники ходи поклали квіти до меморіальної дошки на честь Ігоря Іванова та Андрія Бірюкова, яких 2 травня 2014 року в центрі міста розстріляли бойовики.

“2 травня — це не українська Катинь. Це спроба Росії криваво захопити українську Одесу. 2 травня для мене особисто — лакмусовий папірець громадянина. Для ворогів 2 травня — це траур. Але траур не за тими, хто загинув, а за тим, що Одеса не перетворилась на Донецьк і Луганськ. Для кожного українця 2 травня — це перемога. Складна і, безумовно, з жертвами. І, безумовно, жертвам ніхто не радіє. Але чи буває перемога без ціни? Такої перемоги не буває”, — сказав лідер Національного корпусу Андрій Білецький.

Учасники маршу задекларували готовність до захисту Одеси, та зазначили, що загроза реваншу проросійських сил щодня гуртує велику кількість патріотично налаштованих громадян.

“2 травня 2014 року — це знаковий день для всієї України. День, коли кремлівські плани були знищені, а українська громада здобула перемогу... Одеса і сьогодні — це згуртовані патріотичні сили, які готові дати відсіч ворогу заради мирного українського міста”, — зауважив під час свого виступу керівник Центрального штабу Національного Корпусу Максим Жорін.

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