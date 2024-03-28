Марин Ле Пен будут судить за хищение миллионов евро из фондов Евросоюза

Бывшую кандидатку в президенты Франции Марин Ле Пен и ее родственников обвиняют в растрате нескольких миллионов евро европейских государственных денег. Об этом пишет Le Parisien, передает УНН.

Детали

Ее и еще 26 человек подозревают в том, что они создали в период с 2004 по 2016 год систему вознаграждения Евросоюзом помощников депутатов Европарламента. Ле Пен, которая всегда отрицала эти обвинения, предстанет перед судом за растрату государственных средств и соучастие.

Ле Пен подозревают в том, что она создала систему вознаграждений в размере 21 тысяч евро для своих помощников, которые ежемесячно выделялись из фондов Евросоюза каждому депутату для оплаты помощников парламента. Подсчитано, что Ле Пен направила своим соратникам 6,8 млн. евро в период с 2009 по 2017 год.

Суд также примет решение, сможет ли ее 95-летний отец подготовить свою защиту и присутствовать на суде. Слушания будут проходить три раза в неделю во второй половине дня с понедельника по среду.

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