Мантра об усилении охраны: как из года в год Минобороны обещает обезопасить арсеналы боеприпасов

ukru
Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 54772 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 115164 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123164 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162665 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150997 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139597 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129965 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 177242 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118249 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141773 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink

Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink

9 марта, 07:14 • 40715 просмотра
В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

9 марта, 07:29 • 44474 просмотра
В Запорожье почти 2 тысячи абонентов остались без газа из-за атаки рф

В Запорожье почти 2 тысячи абонентов остались без газа из-за атаки рф

9 марта, 08:40 • 33295 просмотра
Трасса Покровск-Костянтиновка: армейцы рф не имеют четкого огневого контроля над дорогой

Трасса Покровск-Костянтиновка: армейцы рф не имеют четкого огневого контроля над дорогой

9 марта, 08:49 • 23323 просмотра
Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

12:17 • 39572 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 141870 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 177242 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 185599 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 196242 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 253477 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 162665 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 106208 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 110540 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 112532 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 111862 просмотра
Актуальное
Мантра об усилении охраны: как из года в год Минобороны обещает обезопасить арсеналы боеприпасов

Мантра об усилении охраны: как из года в год Минобороны обещает обезопасить арсеналы боеприпасов

Киев  •  УНН

 • 30551 просмотра

Начиная с 2014 года мы много раз слышали о сверхчеловеческих усилиях по охране арсеналов и складов оружия и боеприпасов

КИЕВ. 11 октября. УНН. Взрывы на арсенале боеприпасов вблизи Ични в Черниговской области не стали такой уж неожиданностью. Еще год назад эксперты обращали внимание на нарушения, выявленные на этом арсенале, которые могли иметь негативные последствия. Проведенная проверка складов обнаружила пробелы в охране. Хотя Минобороны неоднократно заявляло об усилении охраны арсеналов и складов оружия и боеприпасов. УНН решил напомнить, как это было.

Заявления об усилении охраны за несколько лет уже превратились в своеобразную мантру представителей Минобороны и Генштаба ВСУ. Основаниями для повышения уровня безопасности на военных объектах становились угрозы хищения или диверсий, которые в свою очередь признаны основными причинами взрывов на артскладах за последние годы.




Балаклея


23 марта 2017 года на складе боеприпасов в городе Балаклея, что в Харьковской области, произошел пожар. Боеприпасы из-за огня детонировали несколько дней. Поврежденные дома, пострадавшие и сумма убытков, превысившая 200 млн грн.

Новоянисоль


В Донецкой области под Мариуполем 22 сентября 2017 года на складах боеприпасов в районе села Новоянисоль прогремели взрывы. Минобороны сообщило, что пришлось эвакуировать личный состав воинской части. В оперативном командовании "Юг" заявили, что пожар и детонация боеприпасов не угрожают жизни местных жителей и военнослужащих ВСУ.

Калиновка

26 сентября 2017 года в Калиновке начались взрывы на одном из крупнейших складов боеприпасов ВСУ. С Калиновки и окружающих сел эвакуировали около 30 тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Комитет нацбезопасности: руководитель Генштаба снял охрану складов в Калиновке

На арсенале хранилось 188 тысяч тонн боеприпасов. Среди них - ракеты системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". К счастью, к ним огонь не добрался. В результате взрывов два человека получили травмы.


До этого...

Сватово

29 октября 2015 года в Сватово Луганской области загорелись военные склады, где хранилось почти 3,5 тысячи тонн боеприпасов. Огонь бушевал сутки, снаряды разлетались на расстояние до 4-х километров от эпицентра возгорания. По данным ГСЧС, 4 человека погибли, 16 получили ранения. Причиной пожара на артскладах в ГПУ назвали халатность должностных лиц.

Кривой Рог

20 марта 2014 года в Кривом Роге загорелись военные склады с танками, полностью заправленные топливом и с полным боекомплектом. Тогда сгорели два танка Т-64. Обошлось без пострадавших.

А до этого Бахмут (бывшее название - Артемовск), Новобогдановка, Лозовая и множество мелких, на фоне взрывов, инцидентов с хищением боеприпасов, оружия и военного имущества.

И каждый раз чиновники от обороны заявляют, что усилят охрану и меры безопасности на складах, арсеналах и других военных объектах, где хранится оружие и боеприпасы. Заявления чиновников были подкреплены бюджетными средствами. Так, после взрывов в Калиновке и Балаклее тогдашний офицер управления по связям с общественностью ВСУ Владислав Селезнев сообщил, что в 2016 году на охрану складов было выделено 56,2 млн грн, а в 2017 году - 92,3 млн грн.

После взрывов на арсенале в Черниговской области министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что последние два года из бюджета государства выделяется по 400-500 млн грн на укрепление арсеналов! Полторак добавил, что планируется построить в Украине 15 улучшенных хранилищ.

"Мы выбрали три арсенала, где проводятся работы: Цветоха, Калиновка, Богдановка. На Цветохе мы начали строительство железобетонных хранилищ, их там уже 34 почти готово. Сейчас начинается строительство на Калиновке и Богдановке. В этом году мы планируем построить 15 таких хранилищ", - отметил Полторак, одновременно отметив, что даже в случае, если ежегодно будет выделяться на их строительство 500 млн грн, работы продлятся 15 лет.

А как быть все это время? Останется, что хранить в этих хранилищах? И будут ли эти хранилища такими защищенными, как обещает министр? И не самое главное - как быть с пресловутым человеческим фактором?

Несколько о человеческом факторе и оленях на арсеналах

В конце октября 2017 года Главный военный прокурор Анатолий Матиос, отвечая на вопрос о ходе расследования взрывов на военных складах, заявил, что охрана складов ничтожна. Кроме того, он сообщил, что военные прокуроры проверяют те военные склады, что еще остались. По крайней мере пытаются проверить...

"По распоряжению начальника Генерального штаба было запрещено пускать военных прокуроров на территорию военных частей", - подчеркнул он.

При этом "военные прокуроры нашли оленей, коров на крупнейших оставшихся военных складах".

Если же говорить, например, о Калиновке, то следствие установило, что Генштаб сэкономил на охране - не заполнив 17 вакансий.

"Экономия на 17 людях охраны (артскладов в Калиновке - ред.) уже вылилась КМУ в 100 млн грн для восстановления 16-и полностью разрушенных и поврежденных 2 тыс. домов", - сказал Матиос, добавив, что запас боеприпасов, который сгорел, невозможно восстановить, потому что он не выпускается в Украине.

Также тогда была озвучена заработная плата охранников следующих составов: 4 тысячи гривен. А на самих складах часто установлена ​​пожарная сигнализация образца конца 80-х годов прошлого века...

Поэтому возникает риторический вопрос: стоит ли нам строить бетонные хранилища, если мы все равно забудем закрыть дверь?

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы