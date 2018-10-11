Мантра об усилении охраны: как из года в год Минобороны обещает обезопасить арсеналы боеприпасов

КИЕВ. 11 октября. УНН. Взрывы на арсенале боеприпасов вблизи Ични в Черниговской области не стали такой уж неожиданностью. Еще год назад эксперты обращали внимание на нарушения, выявленные на этом арсенале, которые могли иметь негативные последствия. Проведенная проверка складов обнаружила пробелы в охране. Хотя Минобороны неоднократно заявляло об усилении охраны арсеналов и складов оружия и боеприпасов. УНН решил напомнить, как это было.

Заявления об усилении охраны за несколько лет уже превратились в своеобразную мантру представителей Минобороны и Генштаба ВСУ. Основаниями для повышения уровня безопасности на военных объектах становились угрозы хищения или диверсий, которые в свою очередь признаны основными причинами взрывов на артскладах за последние годы.









Балаклея



23 марта 2017 года на складе боеприпасов в городе Балаклея, что в Харьковской области, произошел пожар. Боеприпасы из-за огня детонировали несколько дней. Поврежденные дома, пострадавшие и сумма убытков, превысившая 200 млн грн.

Новоянисоль



В Донецкой области под Мариуполем 22 сентября 2017 года на складах боеприпасов в районе села Новоянисоль прогремели взрывы. Минобороны сообщило, что пришлось эвакуировать личный состав воинской части. В оперативном командовании "Юг" заявили, что пожар и детонация боеприпасов не угрожают жизни местных жителей и военнослужащих ВСУ.

Калиновка

26 сентября 2017 года в Калиновке начались взрывы на одном из крупнейших складов боеприпасов ВСУ. С Калиновки и окружающих сел эвакуировали около 30 тысяч человек.

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На арсенале хранилось 188 тысяч тонн боеприпасов. Среди них - ракеты системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". К счастью, к ним огонь не добрался. В результате взрывов два человека получили травмы.





До этого...

Сватово

29 октября 2015 года в Сватово Луганской области загорелись военные склады, где хранилось почти 3,5 тысячи тонн боеприпасов. Огонь бушевал сутки, снаряды разлетались на расстояние до 4-х километров от эпицентра возгорания. По данным ГСЧС, 4 человека погибли, 16 получили ранения. Причиной пожара на артскладах в ГПУ назвали халатность должностных лиц.

Кривой Рог

20 марта 2014 года в Кривом Роге загорелись военные склады с танками, полностью заправленные топливом и с полным боекомплектом. Тогда сгорели два танка Т-64. Обошлось без пострадавших.

А до этого Бахмут (бывшее название - Артемовск), Новобогдановка, Лозовая и множество мелких, на фоне взрывов, инцидентов с хищением боеприпасов, оружия и военного имущества.

И каждый раз чиновники от обороны заявляют, что усилят охрану и меры безопасности на складах, арсеналах и других военных объектах, где хранится оружие и боеприпасы. Заявления чиновников были подкреплены бюджетными средствами. Так, после взрывов в Калиновке и Балаклее тогдашний офицер управления по связям с общественностью ВСУ Владислав Селезнев сообщил, что в 2016 году на охрану складов было выделено 56,2 млн грн, а в 2017 году - 92,3 млн грн.

После взрывов на арсенале в Черниговской области министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что последние два года из бюджета государства выделяется по 400-500 млн грн на укрепление арсеналов! Полторак добавил, что планируется построить в Украине 15 улучшенных хранилищ.

"Мы выбрали три арсенала, где проводятся работы: Цветоха, Калиновка, Богдановка. На Цветохе мы начали строительство железобетонных хранилищ, их там уже 34 почти готово. Сейчас начинается строительство на Калиновке и Богдановке. В этом году мы планируем построить 15 таких хранилищ", - отметил Полторак, одновременно отметив, что даже в случае, если ежегодно будет выделяться на их строительство 500 млн грн, работы продлятся 15 лет.

А как быть все это время? Останется, что хранить в этих хранилищах? И будут ли эти хранилища такими защищенными, как обещает министр? И не самое главное - как быть с пресловутым человеческим фактором?

Несколько о человеческом факторе и оленях на арсеналах

В конце октября 2017 года Главный военный прокурор Анатолий Матиос, отвечая на вопрос о ходе расследования взрывов на военных складах, заявил, что охрана складов ничтожна. Кроме того, он сообщил, что военные прокуроры проверяют те военные склады, что еще остались. По крайней мере пытаются проверить...

"По распоряжению начальника Генерального штаба было запрещено пускать военных прокуроров на территорию военных частей", - подчеркнул он.

При этом "военные прокуроры нашли оленей, коров на крупнейших оставшихся военных складах".

Если же говорить, например, о Калиновке, то следствие установило, что Генштаб сэкономил на охране - не заполнив 17 вакансий.

"Экономия на 17 людях охраны (артскладов в Калиновке - ред.) уже вылилась КМУ в 100 млн грн для восстановления 16-и полностью разрушенных и поврежденных 2 тыс. домов", - сказал Матиос, добавив, что запас боеприпасов, который сгорел, невозможно восстановить, потому что он не выпускается в Украине.

Также тогда была озвучена заработная плата охранников следующих составов: 4 тысячи гривен. А на самих складах часто установлена ​​пожарная сигнализация образца конца 80-х годов прошлого века...

Поэтому возникает риторический вопрос: стоит ли нам строить бетонные хранилища, если мы все равно забудем закрыть дверь?