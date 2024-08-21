Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Беглый министр времен януковича Александр Клименко, используя чувствительную тему реабилитации украинских ветеранов, пытается вернуть свое влияние в нашем государстве. Люди Клименко, которые до сих пор остаются в Украине, сейчас делают все возможное, чтобы передать своему куратору столичный БФК "Гулливер", пишет УНН.

Сегодня на сайте Кабинета министров появилась петиция с просьбой национализировать бизнес-центр "Гулливер" и разместить в нем реабилитационный центр для военнослужащих.

Что ж, на первый взгляд, инициатива хорошая. Однако, общественная организация "Союз воинов добровольцев", которая зарегистрировала эту петицию, подчиняется Клименко. Это подтверждает и то, что председатель этой ОО - Евгений Кузнецов является активным спикером сайта с орбиты бывшего министра-беглеца "Правовой контроль". Посмотрев на его заявления для этого ресурса, даже невооруженным глазом видно, что Кузнецов под "прикрытием" активиста-ветерана транслирует нарративы Клименко в Украине.

Что еще привлекает внимание к этой петиции - это первые ее подписанты. Как только обращение появилось на сайте его сразу подписали - Ильяна Клименко, Екатерина Назимко и Кирилл Довгый. Дальше все просто: Иляна Клименко - редакционный директор Медиа Холдинга Вести, который принадлежит все тому же бывшему министру Клименко; Екатерина Назимко - главный бухгалтер братьев Клименко; Кирилл Довгый - директор аудиторской фирмы того же экс-министра.

С этим разобрались. Но чего же требуют люди Клименко от Кабинета министров? А требуют они, чтобы (внимание) "Господин Президент" обратил внимание на ситуацию с "Гулливером". Почему он должен увидеть это именно на сайте Кабмина пока непонятно.

На сайте Президента и Кабмина ежедневно регистрируют десятки петиций, но, как правило, на них никто не обращает внимание и они так и не собирают необходимое количество подписей. Однако новость о именно этой петиции мгновенно появилась в большинстве известных тг-каналов и на некоторых интернет-ресурсах.

Несмотря на то, что люди экс-министра-предателя Клименко использовали чувствительную тему о реабилитации ветеранов во время широкомасштабного вторжения россии в Украину, инициативу все же не с восторгом восприняли украинцы. В комментариях к публикации пользователи отмечают, что сделать в центре Киева в небоскребе центр для реабилитации - это все равно, что поставить метку для врага - куда бить.