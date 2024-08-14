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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 10:35  •  79600 просмотра

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В АРМА так сильно пытались продать яхту экс-нардепа-предателя Виктора Медведчука, что даже инициировали международную встречу с послами. Однако в агентстве не смогли вспомнить, когда же она состоялась,

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) так сильно пыталось продать яхту экс-нардепа-предателя Виктора Медведчука, что даже инициировало международную встречу с послами. Однако в агентстве не смогли вспомнить, когда же она состоялась, пишет УНН.

АРМА недавно оказалось в центре внимания из-за потери яхты Royal Romance, принадлежавшей Медведчуку. Ведь, несмотря на арест яхты хорватским судом и передачу ее Украине для реализации, АРМА за два года так и не смогла продать актив. Исследовав тему, удалось выяснить, что основная задержка с продажей этого актива возникла из-за того, что глава АРМА Елена Дума почти полгода готовила изменения в законодательство для реализации зарубежных активов.

Агентство УНН обратилось к АРМА с просьбой разъяснить, почему за два года так и не удалось продать указанный актив.

В ответ на запрос, в Агентстве по розыску и менеджменту активов заверили, что все время делали все возможное для того, чтобы продать яхту медведчука, но так и не успели. Однако в агентстве отмечают, что если хорватский суд даст еще им время на реализацию этого актива, то на этот раз они точно успеют.

Так вот, как неоднократно утверждала глава АРМА Елена Дума, для продажи (читать не продажи) яхты в агентстве провели "титаническую работу".

В частности несмотря на то, что в самом решении суда Хорватии было указано о передаче яхты в АРМА для продажи, в агентстве решили все же получить "подтверждение органов власти республика Хорватия об отсутствии запретов и ограничений на реализацию".

В АРМА отмечают, что все время писали множество запросов в органы государственной власти Украины, компетентные государственные органы иностранных государств и международные организации, но это почему-то не повлияло на продажу яхты медведчука.

Также работники АРМА провели тест-драйв судна и приложили огромные усилия, чтобы поднять на яхте флаг Украины, который фактически тоже не помог ее продать, но это детали.

Однако, как отмечают в АРМА, поднять украинский флаг им очень мешали и вставляли палки в колеса адвокаты медведчука. Именно для этого, Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) инициировало международную встречу.

АРМА инициировало международную встречу с участием послов Хорватии, Малайзии, представителей МИД Украины и ОГП по урегулированию ситуации. Такого же числа с участием указанных представителей проведено совещание, агентством предоставлены документы и доказательства, по результатам чего было принято решение о внесении изменений в международный реестр

- говорится в ответе АРМА на запрос агентства УНН.

"Какого то числа" состоялась встреча и что на ней обсуждали пока не известно, но исходя из результата, на скорую продажу АРМА яхты она точно не повлияла.

Добавим

Политолог Виктор Бобиренко считает, что затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Елены Думы не может быть обычной служебной халатностью, такие действия могли быть мотивированы финансовым вознаграждением. А экс-нардеп Игорь Мосийчук уверен, что Елена Дума действовала в интересах пророссийского политика медведчука, затягивая продажу его яхты.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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