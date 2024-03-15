Макрон заявил о готовности к противостоянию с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью заявил, что его страна готова ответить на возможную эскалацию со стороны России и "принять решения, которые гарантируют, что она не победит", пишет телеканал France 2, передает УНН.

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Сегодня для нас настало время сопротивления. Сейчас подходящее время сказать, что если Россия продолжит эскалацию, если ситуация ухудшится, мы должны быть готовы - и мы будем готовы принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит... Мы сделаем все, чтобы достичь нашей цели сказал Макрон.

При этом он отметил, что "Франция не ведет войну с Россией и российским народом" и поддерживает Украину.

Не будет долгосрочного мира, если не будет суверенитета Украины и возвращения к международно признанным границам. Украинцы должны определить его условия. И мир не означает капитуляцию Украины добавил он.

При этом он отметил, что Франция как ядерная держава не должна участвовать в эскалации.

Наш ядерный арсенал прежде всего дает безопасность французов. Но это также наделяет нас ответственностью - никогда не прибегать ни к вербальной эскалации, ни к военной заметил Макрон

Макрон: Европа должна быть готова к войне, если она хочет мира