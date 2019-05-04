Макрон назначил нового главу своей охраны
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового главу группы своей охраны. Об этом сообщается в официальном государственном вестнике Journal officiel, передает УНН.
"Полковник Бенуа Ферран назначен главой группы охраны президента республики начиная с 18 мая 2019 года", - говорится в тексте указа президента Франции.
Еще одним указом Макрон назначил бригадного генерала Эрика Био-Фарину главой своей службы безопасности, однако последний продолжит параллельно исполнять свои нынешние обязанности в оборонной сфере.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон назначил трех новых людей в правительство, включая министра, который будет отвечать за решение вопросов, связанных с Brexit, проведя незначительные перестановки в своем кабинете.