Макрон призначив нового главу своєї охорони
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон призначив нового главу групи своєї охорони. Про це повідомляється в офіційному державному віснику Journal officiel, передає УНН.
"Полковник Бенуа Ферран призначений главою групи охорони президента республіки починаючи з 18 травня 2019 року", - йдеться в тексті указу президента Франції.
Ще одним указом Макрон призначив бригадного генерала Еріка Біо-Фаріна главою своєї служби безпеки, однак останній продовжить паралельно виконувати свої нинішні обов'язки в оборонній сфері.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон призначив трьох нових людей в уряд, включаючи міністра, який відповідатиме за вирішення питань, пов'язаних з Brexit, провівши незначні перестановки в своєму кабінеті.