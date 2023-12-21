Макрон пообещал и в дальнейшем поддерживать Украину для проведения мирных переговоров "при наилучших возможных условиях"

Президент Эмманюэль Макрон заверил, что Франция не оставит Украину. Париж и в дальнейшем будет поддерживать Киев для того, чтобы он смог провести мирные переговоры с рф "при наилучших возможных условиях". Об этом Макрон заявил накануне в эфире телеканала France 5, пишет France Info, сообщает УНН.

Детали

Как отметил Эммануэль Макрон, Франция "чувствует, что некоторые европейские страны начинают сомневаться" в помощи, которая предоставляется Киеву. По мнению французского президента, "в ближайшие месяцы необходимо будет сделать выбор" в этой войне.

"Мы должны гарантировать, что россия не победит, что означает продолжение оказания поддержки и усиление защиты Киева и его ключевых позиций", - пояснил Макрон.

Цель состоит в том, чтобы поставить Украину "в положение, позволяющее вести мирные переговоры при наилучших возможных условиях". "Мы не оставим Украину", - заверил он.

Дополнение

российский диктатор владимир путин заявил, что мир в Украине наступит, когда россияне достигнут своих целей в так называемой "специальной военной операции", а также подчеркнул, что цели рф не изменились.

Тем временем Президент Владимир Зеленский и президент США Джо Байден обсудили изоляцию российского диктатора.