Майя Санду приняла присягу на второй президентский срок в Молдове
Киев • УНН
Президент Молдовы Майя Санду официально вступила в должность на следующие четыре года. На церемонии она отметила сложные времена для страны из-за региональных кризисов и войны вблизи границ.
Сегодня, 24 декабря, президент Молдовы Майя Санду приняла присягу перед своим вторым президентским сроком. Санду теперь официально президент страны ближайшие четыре года, сообщает УНН со ссылкой на NewsMaker.
Детали
На торжественной церемонии вступления в должность, Санду указала, что четыре года назад обещала лучшие времена для граждан стран. Впрочем "времена оказались трудными".
Молдова оказалась в эпицентре региональных и глобальных кризисов. После пандемии начался рост цен, энергетический кризис, газовый шантаж, а сейчас - шантаж темнотой. Но все эти испытания меркнут перед жестокой войной у наших границ. Эта война выгнала миллионы людей из их домов, ударила по экономике и задела нас как людей, став свидетелями трагедий, которые казались невозможными
Президента подчеркнула, что в этих тяжелых условиях Молдова смогла сохранить мир и защитить демократию.
Напомним
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) провела 9 ноября заседание, на котором утвердила результаты второго тура выборов президента, состоявшегося в Молдове 3 ноября.
Комиссия одобрила отчет, согласно которому на выборах победила кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду.
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