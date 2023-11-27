Майк Джонсон уверен, что Конгресс США одобрит помощь Израилю и Украине до Рождества

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Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
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Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

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В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
  •  101606 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

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Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
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Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

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Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
  •  110191 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

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Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
  •  115458 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

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В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
  •  115280 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

Эксклюзив
Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
  •  121904 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

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Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  279038 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

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Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  401654 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  193569 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  406673 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  207530 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  212918 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  30633 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

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Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
  •  60164 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  401654 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  406673 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  349596 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  330870 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  329644 просмотра
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Новости по теме

Майк Джонсон уверен, что Конгресс США одобрит помощь Израилю и Украине до Рождества

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон выразил уверенность, что Конгресс примет решение о выделении средств для Израиля и Украины, если будет достигнут консенсус по безопасности границ.

Политика •   •  3243 просмотра
Майк Джонсон уверен, что Конгресс США одобрит помощь Израилю и Украине до Рождества

Под контроль государства перешли "Ровногаз", "Черновцыгаз" и "Запорожгаз"

"Ровногаз", "Черновцыгаз" и "Запорожгаз" были переданы под государственный контроль НАК "Нафтогаз Украины", и теперь в целом 22 облгаза национализированы с целью усиления энергетической безопасности и продвижения реформ по деолигархизации.

Экономика •   •  4540 просмотра
Под контроль государства перешли "Ровногаз", "Черновцыгаз" и "Запорожгаз"

Бывшие украинские заключенные простояли на российско-грузинской границе более двух недель

Двадцать бывших заключенных из Украины в течение нескольких недель находились на грузинской границе без отопления, но впоследствии им удалось пересечь границу Грузии. И в дальнейшем они смогут вернуться домой.

Общество •   •  9286 просмотра
Бывшие украинские заключенные простояли на российско-грузинской границе более двух недель

Российские войска обстреляли из минометов Сумскую область, зафиксировано 45 взрывов

Российские войска совершили шесть минометных обстрелов приграничных населенных пунктов Сумской области, в целом зафиксировав 45 взрывов, сообщает Сумская областная военная администрация.

Война •   •  11399 просмотра
Российские войска обстреляли из минометов Сумскую область, зафиксировано 45 взрывов

В Украине из-за непогоды погибли 5 человек, еще 19 пострадали - Зеленский

Пять человек погибли и 19 получили ранения в Украине из-за неблагоприятных погодных условий, обесточены 1 500 населенных пунктов в 17 областях, сообщил президент Зеленский, который также обсудил международные отношения и объявил о государственных наградах для 115 военнослужащих.

Общество •   •  10881 просмотра
В Украине из-за непогоды погибли 5 человек, еще 19 пострадали - Зеленский

Забастовка перевозчиков на границе: министр инфраструктуры Польши направил Украине "предложения"

Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик просит Украину отменить систему электронной очереди для транспортных средств из ЕС, которые возвращаются из Украины, чтобы уменьшить задержки при пересечении границы, на фоне протестов польских перевозчиков, которые требуют отменить систему и восстановить международные разрешения на перевозки.

Экономика •   •  15557 просмотра
Забастовка перевозчиков на границе: министр инфраструктуры Польши направил Украине "предложения"

"Хлопок" в Рязани: авиабазу Дягилево атаковали бпла – росСМИ

Два беспилотника нацелились на авиабазу "Дягилево" в Рязани (россия), один из них, по сообщениям, был сбит средствами ПВО; на месте были слышны взрывы.

Война •   •  16123 просмотра
"Хлопок" в Рязани: авиабазу Дягилево атаковали бпла – росСМИ

Прокуратура обжаловала приговор актеру Остапу Ступке

Прокуратура города Киева обжаловала приговор к 3 годам лишения свободы, вынесенный актеру Остапу Ступке за ДТП в состоянии алкогольного опьянения, утверждая, что наказание было слишком мягким.

Криминал и ЧП •   •  18853 просмотра
Эксклюзив
Прокуратура обжаловала приговор актеру Остапу Ступке

Президент Украині обсудил с главой Еврокомиссии шаги по вступлению Украины в ЕС

Зеленский заверил фон дер Ляйен в готовности Украины выполнить критерии вступления в ЕС до декабря, включая права меньшинств и борьбу с коррупцией. Украина стремится начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году.

Политика •   •  21284 просмотра
Президент Украині обсудил с главой Еврокомиссии шаги по вступлению Украины в ЕС

Зеленский встретился с представителями Европейского инвестиционного банка: говорили об ускорении реализации инвестиционных проектов

Президент Зеленский встретился с представителями ЕИБ, чтобы поблагодарить их за открытие нового регионального офиса в Киеве, целью которого является поддержка восстановления Украины. ЕИБ подтверждает непоколебимую поддержку Украины новыми инфраструктурными инициативами и кредитами.

Политика •   •  20530 просмотра
Зеленский встретился с представителями Европейского инвестиционного банка: говорили об ускорении реализации инвестиционных проектов