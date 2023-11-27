Майк Джонсон уверен, что Конгресс США одобрит помощь Израилю и Украине до Рождества

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что он "уверен и оптимистичен", что Конгресс сможет принять дополнительные средства для помощи Израилю и Украине к праздникам - при условии, что законодатели смогут объединиться вокруг изменений политики безопасности границ, к которым стремятся республиканцы. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Я думаю, что все это соберется воедино в ближайшие днями. Я оптимистично смотрю на это, я уверен, что мы сможем это сделать - довести это до конца считает Джонсон

Он добавил, что есть ощущение срочности в оказании помощи как Израилю, так и Украине, добавив, что среди членов Конгресса "ведется много интенсивных переговоров".

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Также Джонсон заявил, что помощь Израилю является главным приоритетом для США, и назвал помощь Украине еще одним приоритетом.