Магический реализм любви в спектакле "Любовный монолог"

Спектакль создан по мотивам пьесы "Любовная отповедь мужчине, который сидит в кресле" Габриэля Гарсиа Маркеса, колумбийского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе представителя "магичногореализму" - стиля, где волшебство и магия вплетены в реальность повседневной жизни.

Попытка разобраться в себе через поиск смысла в собственном супружеской жизни продолжительностью 25 лет. Властная, красивая, умная женщина говорит свой монолог мужчине, сидящему в кресле ... Но кресло пустое, в оркестровой яме - пусто, музыканты - в ложе. Только она и музыка. Тогда кто же слышит эту отповедь, лирическую, гневную, страстную?

А прислушиваются ли мужчины до шепота или даже крика женской души? Габриэль Гарсиа Маркес считает, что мужчины просто не слушают женщин.

Откровенное обращения женщины к мужчине, интерпретировано режиссером так, чтобы в конце она была услышанной. Кем? Нами - зрителями. Женщинами, ищут вечного смысла - любовь и мужчинами, которые здесь, рядом, в кресле ...

В одном из эпизодов, после искренних и красноречивых слов, хрупкая женщина в черной рубашке, с длинной галстуком вместо ожерелья на обнаженной шее - танцует. Звучит латино-американская мелодия. Музыканты - рядом в зрительном ложе. Дирижер Сергей Старичок играет с ансамблем на аккордеоне. Оркестровая яма - территория героини. Она дирижер вверху, на сцене, и внизу, возле нее. Дирижер своей жизни.

Женщина и музыка в спектакле "Любовный монолог" звучат в унисон.

"Музыка Пьяццоллы очень популярна, она прекрасно звучит в исполнении различных музыкальных инструментов. Эта музыка прекрасно подходит для выражения душевного состояния нашей героини. Передает ее воспоминания о любви, ее печаль и плач, ее агрессию. Музыка воспроизводит ее эмоции, ощущения ... их легкость, ефирность. В спектакле звучат популярные мелодии Пьяццолы - Oblivion, Adios Noninoта Libertango, а также его менее известные произведения.

"Любовный монолог" - необычное представление, которое может напомнить зрителям их собственные отношения, неожиданно отражая каждому что-то личное. Ее можно сравнить с визитом к психологу - все, как на ладони, только предсказать, какая тайна откроется следующее мгновение - невозможно.

Сюжет развивается вокруг решения, которое принимает главная героиня спектакля Грасиела. Оно - окончательное, Но вначале нужно все сказать. Наконец после стольких лет молчания женщина не сдерживает себя ни в словах, ни в чувствах, ни в действиях.

Она говорит мужу: "Если тебя осудят на Страшном Суде, то за то, что дома у тебя жила любовь, а ты его не разглядел". Всю роскошь, богатство и все безрадостные рассветы своей жизни, она готова отдать, чтобы можно было вернуть время, когда в заброшенной старой хижине, их с мужем первом доме, царила любовь.

Счастье - это любовь?