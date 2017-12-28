Магический реализм любви в спектакле "Любовный монолог"

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 38647 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 92970 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 108992 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 122061 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 142471 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159162 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122632 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138666 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189700 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 290894 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
79%
Популярные новости

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 186166 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41412 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26019 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26177 просмотра

Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

16:31 • 12952 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 186188 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 243083 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 444724 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 398020 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 482864 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26194 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26033 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41425 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64191 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70427 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Магический реализм любви в спектакле "Любовный монолог"

Киев • УНН

 • 27602 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. 25 января 2018 в Киевском национальном академическом театре оперетты - драматическая моноспектакль "Любовный монолог", передает УНН.

Магический реализм любви в спектакле "Любовный монолог"

Спектакль создан по мотивам пьесы "Любовная отповедь мужчине, который сидит в кресле" Габриэля Гарсиа Маркеса, колумбийского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе представителя "магичногореализму" - стиля, где волшебство и магия вплетены в реальность повседневной жизни.

Попытка разобраться в себе через поиск смысла в собственном супружеской жизни продолжительностью 25 лет. Властная, красивая, умная женщина говорит свой монолог мужчине, сидящему в кресле ... Но кресло пустое, в оркестровой яме - пусто, музыканты - в ложе. Только она и музыка. Тогда кто же слышит эту отповедь, лирическую, гневную, страстную?

А прислушиваются ли мужчины до шепота или даже крика женской души? Габриэль Гарсиа Маркес считает, что мужчины просто не слушают женщин.

Откровенное обращения женщины к мужчине, интерпретировано режиссером так, чтобы в конце она была услышанной. Кем? Нами - зрителями. Женщинами, ищут вечного смысла - любовь и мужчинами, которые здесь, рядом, в кресле ...

В одном из эпизодов, после искренних и красноречивых слов, хрупкая женщина в черной рубашке, с длинной галстуком вместо ожерелья на обнаженной шее - танцует. Звучит латино-американская мелодия. Музыканты - рядом в зрительном ложе. Дирижер Сергей Старичок играет с ансамблем на аккордеоне. Оркестровая яма - территория героини. Она дирижер вверху, на сцене, и внизу, возле нее. Дирижер своей жизни.

Женщина и музыка в спектакле "Любовный монолог" звучат в унисон.

"Музыка Пьяццоллы очень популярна, она прекрасно звучит в исполнении различных музыкальных инструментов. Эта музыка прекрасно подходит для выражения душевного состояния нашей героини. Передает ее воспоминания о любви, ее печаль и плач, ее агрессию. Музыка воспроизводит ее эмоции, ощущения ... их легкость, ефирность. В спектакле звучат популярные мелодии Пьяццолы - Oblivion, Adios Noninoта Libertango, а также его менее известные произведения.

"Любовный монолог" - необычное представление, которое может напомнить зрителям их собственные отношения, неожиданно отражая каждому что-то личное. Ее можно сравнить с визитом к психологу - все, как на ладони, только предсказать, какая тайна откроется следующее мгновение - невозможно.

Сюжет развивается вокруг решения, которое принимает главная героиня спектакля Грасиела. Оно - окончательное, Но вначале нужно все сказать. Наконец после стольких лет молчания женщина не сдерживает себя ни в словах, ни в чувствах, ни в действиях.

Она говорит мужу: "Если тебя осудят на Страшном Суде, то за то, что дома у тебя жила любовь, а ты его не разглядел". Всю роскошь, богатство и все безрадостные рассветы своей жизни, она готова отдать, чтобы можно было вернуть время, когда в заброшенной старой хижине, их с мужем первом доме, царила любовь.

Счастье - это любовь?

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Культура
Brent
$64.42
Bitcoin
$78,927.60
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,991.67
Ethereum
$1,568.53