МАГАТЭ обратилось к КНДР разрешить инспекторам проверить реактор, способного "производить плутоний"
Киев • УНН
МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси призвало КНДР разрешить инспекции легководного реактора в Йонбене для оценки потенциального производства плутония и соблюдения обязательств перед ООН.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал КНДР разрешить агентству направить в страну инспекторов для проверки легководного реактора (LWR) в Йонбене, теоретически способного производить плутоний. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МАГАТЭ, передает УНН.
Детали
Гросси заявил, что, согласно наблюдениям агентства, реактор мог быть введен в работу. При переработке топлива реактора можно выделить плутоний, что является поводом для беспокойства. Для точной оценки статуса реактора специалисты МАГАТЭ должны посетить объект, добавил Гросси.
Я призываю КНДР полностью выполнить свои обязательства в рамках резолюций Совета Безопасности ООН, оперативно наладить сотрудничество с агентством для полного и эффективного выполнения соглашения о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия и решать нерешенные вопросы, особенно те, которые возникли при отсутствии инспекторов агентства в стране. Агентство готово к взаимодействию по любому из вышеперечисленных вопросов
По его словам, дальнейшее развитие ядерной программы КНДР, включая строительство и ввод реактора в эксплуатацию, нарушает резолюции Совета безопасности ООН.
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МАГАТЭ обратилось к КНДР разрешить инспекторам проверить реактор, способного "производить плутоний"
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