М.Ле Пен посетит РФ 24 марта

"Лидер французской партии" Национальный фронт ", один из кандидатов на пост президента Франции, Марин Ле Пен посетит Россию 24 марта по моему личному приглашению как председателя комитета по международным делам и координатора депутатской группы по связям с парламентом Французской Республики", - сообщил Л.Слуцкий.

По его словам, визит состоится в рамках тесного сотрудничества депутатов Госдумы с политическими кругами Французской Республики.

"Марин Ле Пен примет участие в заседании комитета по международным делам, а также встретится с руководством Госдумы. Должно быть обсуждение актуальных проблем международной повестки дня, таких как противостояние терроризму, а также вопросов российско-французского сотрудничества", - пояснил парламентарий.

Напомним, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов во Франции лидирует, имея 27% , однако по итогам повторного голосования уступит как Э.Макрону, так и Ф.Фийону.