М.Ле Пен посетит РФ 24 марта

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 52423 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107975 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123365 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182561 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133065 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126554 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118629 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106608 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107631 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103944 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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М.Ле Пен посетит РФ 24 марта

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Лидер французской партии "Национальный фронт", один из кандидатов на пост президента Франции Марин Ле Пен посетит Россию в пятницу, 24 марта, в рамках сотрудничества депутатов Госдумы с политическими кругами Французской Республики. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Лидер французской партии" Национальный фронт ", один из кандидатов на пост президента Франции, Марин Ле Пен посетит Россию 24 марта по моему личному приглашению как председателя комитета по международным делам и координатора депутатской группы по связям с парламентом Французской Республики", - сообщил Л.Слуцкий.

По его словам, визит состоится в рамках тесного сотрудничества депутатов Госдумы с политическими кругами Французской Республики.

"Марин Ле Пен примет участие в заседании комитета по международным делам, а также встретится с руководством Госдумы. Должно быть обсуждение актуальных проблем международной повестки дня, таких как противостояние терроризму, а также вопросов российско-французского сотрудничества", - пояснил парламентарий.

Напомним, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов во Франции лидирует, имея 27% , однако по итогам повторного голосования уступит как Э.Макрону, так и Ф.Фийону.

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