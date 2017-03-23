М.Ле Пен відвідає РФ 24 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Лідер французької партії “Національний фронт”, один з кандидатів на пост президента Франції Марін Ле Пен відвідає Росію в п’ятницю, 24 березня, в рамках співпраці депутатів Держдуми з політичними колами Французької Республіки. Про це заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.
"Лідер французької партії "Національний фронт", один з кандидатів на пост президента Франції, Марін Ле Пен відвідає Росію 24 березня за моїм особистим запрошенням як голови комітету з міжнародних справ і координатора депутатської групи зі зв'язків з парламентом Французької Республіки", - повідомив Л.Слуцький.
За його словами, візит відбудеться в рамках тісної співпраці депутатів Держдуми з політичними колами Французької Республіки.
"Марін Ле Пен візьме участь в засіданні комітету з міжнародних справ, а також зустрінеться з керівництвом Держдуми. Має бути обговорення актуальних проблем міжнародного порядку денного, таких як протистояння тероризму, а також питань російсько-французького співробітництва", - пояснив парламентарій.
Нагадаємо, лідер партії "Національний фронт" Марін Ле Пен у першому турі президентських виборів у Франції лідирує, маючи 27%, проте за підсумками повторного голосування поступиться як Е.Макрону, так і Ф.Фійону.