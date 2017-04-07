Н.Кулеба рассказал, почему ситуация с жестокостью подростков в Украине вышла из-под контроля

"Методики все есть - и в садиках, и в школах. Минобразования это разрабатывает и есть специальные центры, институты при Минобразовании, которые разрабатывают эти все методики уже очень давно. Вопрос здесь в другом - кто будет это выполнять. Если тот же Чернигов говорит о уменьшение ставки специалистов по воспитательной работе, которые должны этим заниматься, поэтому вопрос здесь стоит очень остро, что и говорит Министр образования о вообще новом содержание образования, о ценностях, компетенции для детей, а не просто формальное исполнение", - рассказал Н.Кулеба.

По его словам, полиция фиксирует немного случаев насилия, потому что сегодня и школы скрывают эти случаи и не сигнализируют.

"В Чернигове полиция отчиталась, что в 4 раза уменьшилось именно количество случаев совершение правонарушений и преступлений подростками. Но это связано только с тем, что количество детских полицейских стало там в три раза меньше и, конечно, даже фиксировать некому", - отметил он.

Н.Кулеба считает, что на следующей неделе по ситуации с избиением девушки выдвинуты обвинения этим подозревамым, возможно судебное разбирательство.

"Но это меня менее беспокоит, вопрос в другом - какие выводы сделают государственные органы из этого и какие выводы сделает общество. Потому что основная беда, то что взрослые не обращают внимание на детей. Поэтому дети в этих сетях находят деструктивные группы", - сказал Н.Кулеба.

В частности, он рассказал, что парень девушки, которая в Чернигове побила другого подростка, и пять парней, которые там присутствовали, находятся в в группе в соцсетях, где распространяются жестокие видео, и где есть даже определенные призы, поощрения, за то, что ты распространит лучше жестокое видео.

"Вот вам вопрос, где взрослые в это время, когда дети собираются в стаи, бьют, снимают и наслаждаются этим, это позор нам, взрослым, всей системе нашей, и родителям, и тем, кто проходил мимо, потому что люди же проходили, видели и никто не заступился кроме пенсионерки, которая бросилась защищать этих детей, но где мужчины, мимо проходили. Вот вам сплошной кризис и нам нужно сегодня задуматься как взрослым, что происходит ", - добавил он.

По мнению уполномоченного президента по правам ребенка, все реформы могут помочь, если в центре каждой реформы будет стоять ребенок.

"Если при отсутствии воспитания со стороны родителей, как система образования поддержит ребенка, как поможет ему не упасть так низко как мы видели в этом сюжете... ребенок в школе идет учиться, а после школы он идет на улицу и живет по улице, потому что он знает, в школе надо себя нормально вести и тогда хлопот не будет, а после школы делай все, что угодно, потому что всем безразлично на тебя. А система в школе говорит - мы обучаем, а родители пусть воспитывают", - отметил он.

Кроме того, Н.Кулеба вспомнил случай, на днях в Днепропетровской области, когда двое парней почти перерезали горло другому подростку .

Кроме того, он вспомнил случай, на днях на Днепропетровщине, когда двое парней почти перерезали горло другому подростку .

"Подозреваемый уже в 16 лет имел привлечения к ответственности за кражу и об этом никто не знал - ни социальные службы, никто, потому что никто никому не сообщал ... Если мы сегодня действительно такая демократическое государство, против лишения свободы - это нормально, то давайте ему поможем встать на нормальный путь", - отметил он.

По его мнению, это надо поддержать и на уровне школы, и на уровне семьи, на уровне социума.

"Нельзя просто так отпустить и ждать пока, как в этом случае, чуть не убил ребенка и уже он будет осужден за покушение на убийство и пойдет точно в тюрьму лет на 8-10. Неужели не дешевле было потратить средства на социального работника, который бы работал с ним. А не удерживать 10 лет в тюрьме и плюс почти лишить жизни ребенка ", - рассказал Н.Кулеба.

Кроме того, он добавил, что сейчас идет обсуждение реформу полиции, чтобы укрепить именно ювенальную превенцию, в частности, о подготовке школьных полицейских, которые должны этим заниматься.

"Что касается социальных работников - они также нуждаются в обучении и сама система нуждается в реформировании. По образованию мы ожидаем, что все же депутаты снисходят и примут новый закон об образовании и мы начнем готовить специалистов. По крайней мере надо сделать эти твердые шаги, которые приведут к изменению самой системы, потому что в той системе координат, которую мы имеем сегодня это невозможно ", - подытожил Н.Кулеба.

Как сообщал УНН, в полиции Чернигова расследуют факт публичного избиения 15-летней девочки в школ и.