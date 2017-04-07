М.Кулеба розповів, чому ситуація із жорстокістю підлітків в Україні вийшла з-під контролю

"Методики всі є – і в садочках, і в школах. Міносвіти це розробляє і є спеціальні центри, інститути при Міносвіти, які розробляють ці всі методики вже дуже давно. Питання тут в іншому – хто буде це виконувати. Якщо той же Чернігів каже про зменшення ставки фахівців з виховної роботи, які мали б цим займатися, тому питання тут стоїть дуже гостро, що і говорить Міністр освіти про взагалі новий зміст освіти, про цінності, компетенції для дітей, а не просто формальне виконання", - розповів М.Кулеба.

За його словами, поліція фіксує небагато випадків насилля, тому що сьогодні і школи приховують ці випадки і не сигналізують.

"В Чернігові поліція звітувала, що в 4 рази зменшення кількості випадків саме вчинення правопорушень і злочинів підлітками. Але це пов’язане тільки з тим, що кількість дитячих поліцейських стало там в три рази менше і, звісно, навіть фіксувати нема кому", - зауважив він.

М.Кулеба вважає, що на наступному тижні по ситуації з побиттям дівчини висунуті звинувачення цим підозрюваним, можливо судовий розгляд.

"Але це мене менш турбує, питання в іншому – які висновки державні органи зроблять з цього і які висновки зробить суспільство. Тому що основна біда, те що дорослі не звертають увагу на дітей. Тому діти в цих мережах знаходять деструктивні групи", - сказав М.Кулеба.

Зокрема, він розповів, що хлопець дівчини, яка в Чернігові побила іншого підлітка, та ще п’ять хлопців, які там були присутні, перебувають в у групі в соцмережах, де розповсюджуються жорстокі відео, і де є навіть певні призи, заохочення, за те, що ти розповсюдиш найкраще жорстоке відео.

"От вам питання, де дорослі в цей час, коли діти збираються в зграї, лупцюють, знімають і насолоджуються цим, це ганьба нам, дорослим, всій системі нашій, і батькам, і тим хто проходив повз, тому що люди ж проходили, бачили і ніхто не заступився крім пенсіонерки, яка кинулась захищати цих дітей, але де чоловіки, які повз проходили. От вам суцільна криза і нам потрібно сьогодні замислитися як дорослим, що відбувається", - додав він.

На переконання уповноваженого президента з прав дитини, всі реформи можуть допомогти, якщо в центрі кожної реформи буде стояти дитина.

"Якщо за відсутності виховання з боку батьків, як система освіти підтримає дитину, як допоможе їй не впасти так низько як ми бачили в цьому сюжеті... дитина в школі йде вчитись, а після школи вона йде на вулицю і живе вулицею, тому що вона знає, в школі треба себе нормально вести і тоді клопоту не буде, а після школи роби все, що завгодно, тому що всім байдуже на тебе. А система в школі каже – ми навчаємо, а батьки хай виховують", - зазначив він.

Окрім того, він згадав випадок, що днями відбувся на Дніпропетровщині, коли двоє хлопців майже перерізали горло іншому підлітку.

"Підозрюваний вже в 16 років мав притягнення до відповідальності за крадіжку і про це ніхто не знав – ні соціальні служби, ніхто, тому що ніхто нікому не повідомляв...Якщо ми сьогодні дійсно така демократична держава, яка проти позбавлення волі – це нормально, то давайте йому допоможемо стати на нормальний шлях", - зауважив він

На його думку, це треба підтримати і на рівні школи, і на рівні сім'ї, на рівні соціуму.

"Не можна просто так відпустити і чекати поки, як в цьому випадку, ледве не вбив дитину і вже він буде засуджений за замах на вбивство і піде точно у в’язницю на років 8-10. Невже не дешевше було витратити кошти на соціального працівника, який би працював з ним. А не утримувати 10 років у в’язниці і плюс майже позбавити життя підлітка", - розповів М.Кулеба.

Крім того, він додав, що зараз йде обговорення реформу поліції, щоб зміцнити саме ювенальну превенцію, зокрема, про підготовку шкільних поліцейських, які мають цим займатися.

"Стосовно соціальних працівників – вони також потребують навчання і сама система потребує реформування. По освіті ми чекаємо, що все ж таки депутати зглянуться і приймуть новий закон про освіту і ми почнемо готувати спеціалістів. Принаймні треба зробити оці тверді кроки, які призведуть до зміни самої системи, бо в тій системі координат, яку ми маємо на сьогодні це не можливо", - підсумував М.Кулеба.

Як повідомляв УНН, у поліції Чернігова розслідують факт публічного побиття 15-річної дівчинки у школі.