Любка, Курков и Забужко претендуют на литературную премию ЕБРР
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Украинские писатели Андрей Любка, Андрей Курков и Оксана Забужко попали в длинный список Литературной премии Европейского банка реконструкции и развития EBRD Literature Prize 2021. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЕБРР.
Детали
На литературную премию претендуют книги 10 писателей, написанные на 8 языках.
В списке есть три украинские работы:
"Серые пчелы" Андрея Куркова (издательство MacLehose Press);
"Здесь могла бы быть ваша реклама" Оксаны Забужко (издательство Amazon Crossing);
"Карбид" Андрея Любки (издательство Jantar Publishing Ltd).
Трех финалистов премии и их переводчиков объявят 3 мая 2021.
Справка
Литературная премия была учреждена в 2017 году ЕБРР совместно с Британским Советом. Награда освещает богатства культур в регионах, где работает Банк, то есть 38 стран мира, включая Украину.
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Премию в размере 20 000 евро присуждается лучшему произведению художественной литературы, написанном на языке одной из этих стран, а впоследствии переведенном на английский язык и изданном в британском или европейском издательстве.