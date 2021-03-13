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Любка, Курков и Забужко претендуют на литературную премию ЕБРР

Любка, Курков и Забужко претендуют на литературную премию ЕБРР

Киев  •  УНН

 • 14617 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Украинские писатели Андрей Любка, Андрей Курков и Оксана Забужко попали в длинный список Литературной премии Европейского банка реконструкции и развития EBRD Literature Prize 2021. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЕБРР.

Детали

На литературную премию претендуют книги 10 писателей, написанные на 8 языках.

В списке есть три украинские работы:

"Серые пчелы" Андрея Куркова (издательство MacLehose Press);

"Здесь могла бы быть ваша реклама" Оксаны Забужко (издательство Amazon Crossing);

"Карбид" Андрея Любки (издательство Jantar Publishing Ltd).

Трех финалистов премии и их переводчиков объявят 3 мая 2021.

Справка

Литературная премия была учреждена в 2017 году ЕБРР совместно с Британским Советом. Награда освещает богатства культур в регионах, где работает Банк, то есть 38 стран мира, включая Украину.

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Премию в размере 20 000 евро присуждается лучшему произведению художественной литературы, написанном на языке одной из этих стран, а впоследствии переведенном на английский язык и изданном в британском или европейском издательстве.

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