Любка, Курков і Забужко претендують на літературну премію ЄБРР
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Українські письменники Андрій Любка, Андрій Курков та Оксана Забужко потрапили до довгого списку Літературної премії Європейського банку реконструкції та розвитку EBRD Literature Prize 2021. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЄБРР.
Деталі
На літературну премію претендують книжки 10 письменників, написані 8 мовами.
В списку є три українські роботи:
"Сірі бджоли" Андрія Куркова (видавництво MacLehose Press);
"Тут могла б бути ваша реклама" Оксани Забужко (видавництво Amazon Crossing);
"Карбід" Андрія Любки (видавництво Jantar Publishing Ltd).
Трьох фіналістів премії та їх перекладачів оголосять 3 травня 2021 року.
Довідково
Літературна премія була заснована у 2017 році ЄБРР спільно з Британською Радою. Нагорода присвячена висвітленню багатства культур у регіонах, де працює Банк, тобто 38 країн світу, зокрема в Україні.
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Премію в розмірі 20 000 євро присуджують найкращому твору художньої літератури, написаному мовою однієї з цих країн, а згодом перекладеному англійською мовою та виданому у британському чи європейському видавництві.