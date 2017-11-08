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Ляшко считает, что за торговлю с ОРДЛО нужно сажать пожизненно даже если это его нардеп

Ляшко считает, что за торговлю с ОРДЛО нужно сажать пожизненно даже если это его нардеп

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что, если СБУ докажет факты торговли фирмы S.Group с оккупированными территориями Донбасса, владелец компании, член его команды, нардеп Сергей Рыбалка, сядет в тюрьму до конца своей жизни. Об этом Ляшко сказал в эфире программы "Вечерний Прайм" на телеканале "112 Украина".

На вопрос телезрителя, как отреагировал лидер Радикальной партии на информационный скандал о свободной продаже в оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей снеков под брендом “Козацька слава”, что принадлежит компании S.Group Сергея Рыбалки, Олег Ляшко ответил, что пока не вмешивается в ситуацию.

“По этому вопросу сейчас идет расследование. Его проводит СБУ. Я пока не вмешиваюсь, потому, что хочу, чтобы все было по закону. Если факты будут подтверждены, мне все равно, какая фамилия у того, кто торгует с оккупированными территориями. Это преступление. И он должен отвечать. Сам Рыбалка утверждает, что этого нет. Но я еще раз говорю, что я не вмешиваюсь в ситуацию. Я требую от правоохранительных органов расследовать это дело. И если кто-то торгует с оккупированными территориями, того необходимо посадить на всю жизнь в тюрьму. Так как такая торговля, это торговля на крови”, — сказал Ляшко.

Информационный шлейф скандала, разразившегося по поводу торговли украинскими снеками в ОРДЛО и Крыму, тянется за Рыбалкой с момента оккупации автономии и начала АТО на Востоке. Журналисты, эксперты и политики неоднократно предоставляли доказательства присутствия снеков S.Group на торговых полках магазинов неподконтрольных Украине территорий.

К примеру, один из известных блогеров провел журналистское расследование на территориях Донбасса, захваченных боевиками Захарченко. В частности, он сделал контрольные закупки снеков S.Group в супермаркетах Донецка, Харцызска, Макеевки, связался с представителями дистрибуторов, поставляющих из Украины крупные партии товаров Рыбалки на оккупированные территории (“Мак инвест”, “Макпродторг”), и пришел к выводу, что доставка снеков в ОРДЛО осуществляется планово в крупных объемах.

В тоже время, журналисты сделали контрольные закупки украинских снеков на территории Крыма.

“В Севастополе пачку снеков „Козацька слава“ весом 35 грамм можно приобрести за 23 российских рубля (менее 10 гривен)”, — сообщают СМИ. 

Корпорация S.Group, которая является семейным бизнесом нардепа-радикала Сергея Рыбалки, позиционирует себя как национальный лидер по производству снеков и товаров для дома, ведущий экспортер снековой продукции в страны ЕС, Средней Азии, Кавказа и Ближнего Востока.

В мае 2017 года, ветераны АТО обвинили Сергея Рыбалку в государственной измене, прямом финансировании РФ, целенаправленном подрыве продовольственной безопасности Украины, содействии умышленному развалу финансово-банковской системы страны.

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