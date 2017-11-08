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Ляшко вважає, що за торгівлю з ОРДЛО потрібно садити довічно навіть якщо це його нардеп

Ляшко вважає, що за торгівлю з ОРДЛО потрібно садити довічно навіть якщо це його нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що, якщо СБУ доведе факти торгівлі фірми S.Group з окупованими територіями Донбасу, власник компанії, член його команди, нардеп Сергій Рибалка, сяде в тюрму до кінця свого життя. Про це Ляшко сказав в ефірі програми " Вечірній Прайм " на телеканалі " 112 Україна ".

На запитання телеглядача, як відреагував лідер Радикальної партії на інформаційний скандал про вільний продаж в окупованих територіях Донецької та Луганської областей снеків під брендом "Козацька слава", що належить компанії S.Group Сергія Рибалки, Олег Ляшко відповів, що поки не втручається в ситуацію.

"З цього питання зараз йде розслідування. Його проводить СБУ. Я поки не втручаюся, тому, що хочу, щоб все було по закону. Якщо факти будуть підтверджені, мені все одно, яке прізвище у того, хто торгує з окупованими територіями. Це злочин. І він повинен відповідати. Сам Риболовля стверджує, що цього немає. Але я ще раз кажу, що я не втручаюся в ситуацію. Я вимагаю від правоохоронних органів розслідувати цю справу. І якщо хтось торгує з окупованими територіями, того необхідно посадити на все життя у в'язницю. Так як така торгівля, це торгівля на крові ", - сказав Ляшко.

Інформаційний шлейф скандалу, що вибухнув з приводу торгівлі українськими снеками в ОРДЛО і Криму, тягнеться за Риболовлею з моменту окупації автономії і початку АТО на Сході. Журналісти, експерти і політики неодноразово надавали докази присутності снеків S.Group на торгових полицях магазинів непідконтрольних Україні територій.

Наприклад, один з відомих блогерів провів журналістське розслідування на територіях Донбасу, захоплених бойовиками Захарченко. Зокрема, він зробив контрольні закупівлі снеків S.Group в супермаркетах Донецька, Харцизька, Макіївки, зв'язався з представниками дистриб'юторів, які постачають з України великі партії товарів Рибалки на окуповані території ( "Мак інвест", "Макпродторг"), і прийшов до висновку, що доставка снеків в ОРДЛО здійснюється планово в великих обсягах.

У той же час, журналісти зробили контрольні закупівлі українських снеків на території Криму.

"У Севастополі пачку снеків" Козацька слава " вагою 35 грам можна придбати за 23 російських рубля (менше 10 гривень)", - повідомляють ЗМІ.

Корпорація S.Group, яка є сімейним бізнесом нардепа-радикала Сергія Рибалки, позиціонує себе як національний лідер з виробництва снеків і товарів для будинку, провідний експортер снекової продукції в країни ЄС, Середньої Азії, Кавказу та Близького Сходу.

У травні 2017 року, ветерани АТО звинуватили Сергія Рибалку в державній зраді , пряме фінансування РФ, цілеспрямованому підриві продовольчої безпеки України, сприяння навмисного розвалу фінансово-банківської системи країни.

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