Пощечины женщинам и летающие стулья: как в Сенегале состоялось заседание правительства накануне принятия бюджета страны

Детали

Во время презентации бюджета оппозиционный член парламента подошел и ударил женщину из правящей коалиции, вызвав шквал стычек.

Та в ответ бросила стул в своего обидчика, прежде чем другой депутат свалил ее на пол. Заседание было прервано из-за обвинений и оскорблений между депутатами.

Напряженность между правящими и оппозиционными политиками возросла после июльских парламентских выборов, на которых правящая партия потеряла “комфортное большинство”, частично из-за опасений, что президент Маки Солл будет баллотироваться на третий срок в 2024 году.

Действующий президент отказался четко сообщить, планирует ли баллотироваться на третий срок, что, по мнению оппозиции, нарушает ограничение сроков и предварительное обещание.

Еще одна схватка вспыхнула в сентябре, когда парламент собрался впервые после выборов, поскольку законодатели боролись за лидерство в палате.

Политик, ударивший женщину в зале заседания, вчера выступил перед ассамблеей относительно комментариев обиженной, в которых она критиковала духовного лидера, выступающего против третьего срока действующего президента. Женщина высмеяла речь своего оппонента за что и получила пощечину.

Кадры драки широко распространялись в социальных сетях, что вызвало дискуссию о насилии над женщинами.

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