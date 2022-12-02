Ляпаси жінкам та літаючі стільці: як у Сенегалі відбулося засідання уряду напередодні ухвалення бюджету країни

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Під час презентації бюджету опозиційний член парламенту підійшов та вдарив жінку з правлячої коаліції, викликавши шквал сутичок.

Та у відповідь кинула стільця у свого кривдника, перш ніж інший депутат повалив її на підлогу. Засідання було перервано через звинувачення та образи між депутатами.

Напруженість між правлячими та опозиційними політиками зросла після липневих парламентських виборів, на яких правляча партія втратила “комфортну більшість”, частково через побоювання, що президент Макі Солл балотуватиметься на третій термін у 2024 році.

Діючий президент відмовився чітко повідомити, чи планує він балотуватися на третій термін, що, на думку опозиції, порушує обмеження термінів і попередню обіцянку.

Ще одна сутичка спалахнула у вересні, коли парламент зібрався вперше після виборів, оскільки законодавці боролися за лідерство в палаті.

Політик, що вдарив жінку в залі засідання, вчора виступив перед асамблеєю щодо коментарів ображеної, у яких вона критикувала духовного лідера, який виступає проти третього терміну діючого президента. Жінка висміяла промову свого опонента за що і отримала ляпас.

Кадри бійки широко поширювалися в соціальних мережах, що викликало дискусію про насильство над жінками.

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