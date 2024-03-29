Львовскую область ночью атаковали 11 БПЛА и два "Кинжала": обломки ракеты повредили объект критической инфраструктуры - ОВА

Этой ночью российские войска атаковали Львовскую область 11 беспилотниками и двумя ракетами "Кинжал". Силам ПВО удалось сбить не все ракеты. Обломки повредили объект критической инфраструктуры области, сообщил в пятницу председатель ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

Этой ночью Львовскую область атаковали 11 вражеских беспилотников и две ракеты типа "кинжал". Все 11 беспилотников воины ПвК "Запад" уничтожили! Ракеты, к сожалению, сбить не удалось - написал Козицкий в соцсетях.

По его словам, осколки вражеского оружия повредили объект критической инфраструктуры в области. Обошлось без погибших и травмированных.

Системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме, добавил председатель ОВА.

Дополнение

84 воздушные цели, в том числе 58 беспилотников типа Shahed и 26 ракет, были уничтожены украинскими средствами противовоздушной обороны во время массированной российской ракетной и дроновой атаки в ночь на 29 марта.