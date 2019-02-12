Львовский шахматист стал победителем турнира в Швеции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Львовский гроссмейстер Орест Грицак выиграл турнир “Elite Hotels Open 2019”, который состоялся в шведском Векше, сообщает УНН со ссылкой на “Украинские шахматы”.
Наш земляк набрал 6,5 очка, разделил 1-3 места и стал лучшим благодаря дополнительному коэффициенту.
Примечательно, что Грицак был единственным представителем Украины на турнире из всего 138 участников.
Напомним, что Грицак также боролся награду на соревнованиях в Германии.