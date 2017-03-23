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11 марта, 14:12 • 126545 просмотра

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Львовская гуманитарная группа "Украинский выбора - Права народа" провела благотворительную акцию

Львовская гуманитарная группа "Украинский выбора - Права народа" провела благотворительную акцию

Киев  •  УНН

 • 6865 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Накануне при поддержке Львовской гуманитарной группы Общественного движения "Украинский выбор - право народа" воспитанники Лопатинской специальной общеобразовательной школы - интерната I-II ступеней обучения получили подарки от благотворительной организации "Фонд помощи людям с особыми потребностями "Рука в руке" и "Западно-украинского землячества", передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Украинский выбор".

Как отмечается, ученикам были переданы одежда, покрывала, полотенца, предметы личной гигиены и игрушки. В ближайшее время воспитанники Лопатинской специальной общеобразовательной школы получат также спортивный инвентарь, обувь, новую одежду.

Указано, что Львовская гуманитарная группа "Украинский выбор" во главе с И.Иваночко также обеспечит выпускников школы-интерната одеждой и обувью для выпускного бала, окажет помощь в получении профессии, а также при трудоустройстве. Под опекой Львовской гуманитарной группы и благотворительного фонда находится несколько детских учреждений. Совместно реализованные проекты нацелены на личную реабилитацию и социальную адаптацию воспитанников детских домов.

"Миссия основывается на том, чтобы каждая акция, которую провели, оказывала реальную помощь нуждающимся, а также способствовала росту информированности населения о наиболее острых социальных проблемах украинских детей. Все пожертвования, которые поступают в благотворительный фонд, являются целевыми, то есть собранные средства используются для реализации конкретных благотворительных программ", - отметила Инна Иваночко.

Она также призвала присоединиться к инициативе Львовской гуманитарной группы. "Любая помощь для детей сирот, инвалидов и детей с особыми потребностями приветствуется. Пишите нам на страницу в Фейсбук по адресу: "Львовская гуманитарной группы Виктора Медведчука", - уточнила глава группы.

Ранее в Кривом Роге активисты Общественного движения и члены гуманитарной группы Кривбасса во главе с Анатолием Глущенко посетили общежитие, где временно проживают переселенцы с Донбасса. От имени лидера Движения Виктора Медведчука детям-переселенцам были переданы подарки.

Члены Одесской гуманитарной группы Движения в рамках благотворительной программы также посетили многодетные семьи вынужденных переселенцев. Активисты ознакомились с проблемами и потребностями внутренних переселенцев, а также вручили детям подарки и оказали семьям материальную помощь.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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