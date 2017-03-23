Львівська гуманітарна група “Українського вибору - Права народу” провела благодійну акцію

Як зазначається, учням були передані одяг, покривала, рушники, предмети особистої гігієни та іграшки. Найближчим часом вихованці Лопатинської спеціальної загальноосвітньої школи отримають також спортивний інвентар, взуття, новий одяг.

Вказано, що Львівська гуманітарна група “Українського вибору” на чолі з І.Іваночко також забезпечить випускників школи-інтернату одягом і взуттям для випускного балу, надасть допомогу в отриманні професії, а також при працевлаштуванні. Під опікою Львівської гуманітарної групи і благодійного фонду знаходиться кілька дитячих установ. Спільно реалізовані проекти націлені на особисту реабілітацію і соціальну адаптацію вихованців дитячих будинків.

“Місія ґрунтується на тому, щоб кожна акція, яку провели, надавала реальну допомогу нужденним, а також сприяла зростанню інформованості населення про найбільш гострі соціальні проблеми українських дітей. Усі пожертви, які надходять до благодійного фонду, є цільовими, тобто зібрані кошти використовуються для реалізації конкретних благодійних програм ”, - зазначила Інна Іваночко.

Вона також закликала приєднуватись до ініціативи Львівської гуманітарної групи. “Будь-яка допомога для дітей сиріт, інвалідів та дітей з особливими потребами вітається. Пишіть нам на сторінку в Фейсбук за адресою: “Львівська гуманітарної групи Віктора Медведчука”, — уточнила глава групи.

Раніше у Кривому Розі активісти Громадського руху і члени гуманітарної групи Кривбасу на чолі з Анатолієм Глущенко відвідали гуртожиток, де тимчасово проживають переселенці з Донбасу. Від імені лідера Руху Віктора Медведчука дітям-переселенцям були передані подарунки.

Члени Одеської гуманітарної групи Руху в рамках благодійної програми також відвідали багатодітні сім’ї вимушених переселенців. Активісти ознайомилися з проблемами і потребами внутрішніх переселенців, а також вручили дітям подарунки та надали сім’ям матеріальну допомогу.