Львов присоединился к Всеукраинскому флешмобу по безопасности дорожного движения
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 марта. УНН. Во Львове возле Ратуши, состоялась акция-флешмоб по безопасности дорожного движения. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.
Участие в акции приняли брасс-бэнд "ДикоBrass", народный художественный коллектив Украины, Школа-студия современного танца "Аквериас", а также студенты 1-го курса кафедры режиссуры и хореографии факультета культуры и искусств ЛНУ им.Ивана Франко.
Около ста детей танцевали в центре города. В полиции сообщили, что такой акцией они хотели напомнить львовянам, о безопасности на дороге.
Напомним, 30 марта детский флешмоб за безопасность дорожного движения прошел в Ужгороде .