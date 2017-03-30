Львов присоединился к Всеукраинскому флешмобу по безопасности дорожного движения

Участие в акции приняли брасс-бэнд "ДикоBrass", народный художественный коллектив Украины, Школа-студия современного танца "Аквериас", а также студенты 1-го курса кафедры режиссуры и хореографии факультета культуры и искусств ЛНУ им.Ивана Франко.

Около ста детей танцевали в центре города. В полиции сообщили, что такой акцией они хотели напомнить львовянам, о безопасности на дороге.

Напомним, 30 марта детский флешмоб за безопасность дорожного движения прошел в Ужгороде .