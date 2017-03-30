Львів долучився до Всеукраїнського флешмобу з безпеки дорожнього руху

Участь в акції взяли брас-бенд “ДикоBrass”, народний художній колектив України, Школа-студія сучасного танцю “Акверіас”, а також студенти 1-го курсу кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ ім.вана Франка.

Близько ста дітей танцювали в центрі міста. В поліції повідомили, що такою акцією вони хотіли нагадати львів’янам, про безпеку на дорозі.

Нагадаємо, 30 березня дитячий флешмоб за безпеку дорожнього руху пройшов в Ужгороді.