Львів долучився до Всеукраїнського флешмобу з безпеки дорожнього руху
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 березня. УНН. У Львові біля Ратуші, відбулась акція-флешмоб з безпеки дорожнього руху. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.
Участь в акції взяли брас-бенд “ДикоBrass”, народний художній колектив України, Школа-студія сучасного танцю “Акверіас”, а також студенти 1-го курсу кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ ім.вана Франка.
Близько ста дітей танцювали в центрі міста. В поліції повідомили, що такою акцією вони хотіли нагадати львів’янам, про безпеку на дорозі.
Нагадаємо, 30 березня дитячий флешмоб за безпеку дорожнього руху пройшов в Ужгороді.