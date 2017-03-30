Львів долучився до Всеукраїнського флешмобу з безпеки дорожнього руху

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 березня. УНН. У Львові біля Ратуші, відбулась акція-флешмоб з безпеки дорожнього руху. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.

Участь в акції взяли брас-бенд “ДикоBrass”, народний художній колектив України, Школа-студія сучасного танцю “Акверіас”, а також студенти 1-го курсу кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ ім.вана Франка.

Близько ста дітей танцювали в центрі міста. В поліції повідомили, що такою акцією вони хотіли нагадати львів’янам, про безпеку на дорозі.

Нагадаємо, 30 березня дитячий флешмоб за безпеку дорожнього руху пройшов в Ужгороді.

 

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