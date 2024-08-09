Лузан и Рыбачок получили "серебро" Олимпиады-2024 в каноэ-двойках
Киев • УНН
Украинские спортсменки Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок получили серебряные медали на Олимпийских играх 2024 года. Они стали призерами в каноэ-двойках на 500 м.
Украинские спортсменки Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали серебряные медали на Олимпийских играх 2024 года в Париже в каноэ-двойках на 500 м, пишет УНН со ссылкой на данные НОК Украины.
Детали
"Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок - серебряные призеры Олимпийских игр-2024!" - говорится в сообщении НОК.
Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 9 серпня9 августа 2024, 05:42 • 14495 просмотров
Лузан и Рыбачок получили "серебро" Олимпиады-2024 в каноэ-двойках
Эксклюзив
Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта
Эксклюзив
Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций
Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе
Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады
Эксклюзив
Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"
Эксклюзив
Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений
Эксклюзив
Игнорирование "Резерв+": Минобороны проводит разъяснения полицейским и работникам ТЦК относительно юридической силы документов
Эксклюзив
Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК
Эксклюзив